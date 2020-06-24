Артета: "Похоже, Мартинелли выбыл на несколько месяцев"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал травму форварда Габриэла Мартинелли, который получил повреждение на занятии клуба 21 июня.

"Вчера мы получили плохие новости после тренировки. У Мартинелли травма колена.

Врачи оценивают степень повреждения, но выглядит не очень. Мы не знаем точно, но, возможно, он выбыл на месяцы", - передает слова Артеты Sky Sports.

В текущем сезоне 19-летний игрок забил 3 гола в 14 матчах АПЛ.

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