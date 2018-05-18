Артета получил разрешение вести переговоры с "Арсеналом"

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Артета получил разрешение вести переговоры с "Арсеналом"

Микель Артета, ассистент главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, получил разрешение вести переговоры с "Арсеналом".

Как сообщает Sport.es, сначала руководство "горожан" разрешило 36-летнему испанцу контактировать с "канонирами", а затем своё согласие дал сам Гвардиола.

Ранее СМИ стало известно, что Артета является фаворитом на пост наставника "Арсенала".

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