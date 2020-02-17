Артета поссорился с хавбеком "Арсенала"

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Артета поссорился с хавбеком "Арсенала"

Между главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой и полузащитником команды Маттео Гендузи произошёл конфликт.

По информации The Telegraph, испанский наставник и французский хавбек поссорились на сборе в Абу-Даби.

Причина разногласий пока неизвестна. Тем не менее, футболиста уже вывели из состава, вследствие чего он пропустил воскресный матч с "Ньюкаслом" (4:0).

В текущем сезоне 20-летний Гендузи сыграл за "Арсенал" 29 матчей и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

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