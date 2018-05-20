Артета поставил условие "Арсеналу"

Теги микель артетаарсенал лондон

Артета поставил условие "Арсеналу"Потенциально новый главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поставил условие руководству своего, возможно, будущего клуба.

Так, по сведениям Daily Mail, 36-летний специалист пожелал получить полный контроль над трансферными делами "канониров". В частности, он хочет иметь право наложения вето на подписание игроков, которых будет продвигать к приобретению селекционный отдел клуба.

Напомним, "Арсенал" готовит предложение по форварду "Наполи". | soccernews.ru

комментарии
Эрик

Пипец пришел Арсеналу с Артетой. Как футболист ноль думаю как тренер будет -. Нам нужен Брендон Роджерс я думаю.

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