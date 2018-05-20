Артета поставил условие "Арсеналу"

Потенциально новый главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поставил условие руководству своего, возможно, будущего клуба.

Так, по сведениям Daily Mail, 36-летний специалист пожелал получить полный контроль над трансферными делами "канониров". В частности, он хочет иметь право наложения вето на подписание игроков, которых будет продвигать к приобретению селекционный отдел клуба.

Напомним, "Арсенал" готовит предложение по форварду "Наполи". | soccernews.ru