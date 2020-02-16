Артета принял решение по будущему Обамеянга

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Артета принял решение по будущему Обамеянга

Наставник "Арсенала" Микель Артета не хочет отпускать нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.

Как сообщает Daily Express, Артета попросил руководство продлить соглашение с 30-летним габонцем.

Ранее сообщалось, что интерес к Обамеянгу проявляет "Интер".

В этом сезоне Обамеянг провел 27 игр, в которых забил 16 голов и отдал два ассиста.

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