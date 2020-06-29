Артета пришел на матч с "Шеффилдом" с очень пониженной температурой

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Артета пришел на матч с "Шеффилдом" с очень пониженной температурой

Главный тренер "Арсенала" Микель Артера пришел на матч 1/4 финала Кубка Англии против "Шеффилд Юнайтед" с симптомами гипотермии. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, специалист прошел положенную проверку перед входом на стадион, термометр показал температуру 34,4 градуса по Цельсию.

Напомним, эта встреча закончилась победой "канониров" (1:2).

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