Артета пришел на матч с "Шеффилдом" с очень пониженной температурой

Главный тренер "Арсенала" Микель Артера пришел на матч 1/4 финала Кубка Англии против "Шеффилд Юнайтед" с симптомами гипотермии. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, специалист прошел положенную проверку перед входом на стадион, термометр показал температуру 34,4 градуса по Цельсию.

'Ice cold' Mikel Arteta's temperature comes back at hypothermia levels https://t.co/KS3WlmSNkc — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) June 29, 2020

Напомним, эта встреча закончилась победой "канониров" (1:2).

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