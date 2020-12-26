Артета прокомментировал безвыигрышную серию "Арсенала" в АПЛ
Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился мыслями о неудачной серии команды в английской Премьер-лиге.
"Канониры" не могут победить в чемпионате уже 7 матчей - 2 ничьи и 5 поражений.
"В таких ситуациях нет ничего лучше, чем выиграть. Каждое поражение очень болезненно. Мы должны всё изменить. Это невезение, влияющее на наши результаты, должно резко измениться, потому что с таким отрывом очень сложно побеждать в АПЛ", - приводит слова Артеты Reuters.
Сегодня "Арсенал" примет "Челси" в рамках 15-го тура АПЛ, начало матча - в 19:30 по московскому времени.
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