Артета прокомментировал безвыигрышную серию "Арсенала" в АПЛ

Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился мыслями о неудачной серии команды в английской Премьер-лиге.

"Канониры" не могут победить в чемпионате уже 7 матчей - 2 ничьи и 5 поражений.

"В таких ситуациях нет ничего лучше, чем выиграть. Каждое поражение очень болезненно. Мы должны всё изменить. Это невезение, влияющее на наши результаты, должно резко измениться, потому что с таким отрывом очень сложно побеждать в АПЛ", - приводит слова Артеты Reuters.

Сегодня "Арсенал" примет "Челси" в рамках 15-го тура АПЛ, начало матча - в 19:30 по московскому времени.

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