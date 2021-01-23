Артета прокомментировал интерес "Арсенала" к Эдегору

Теги арсенал лондонмикель артетамартин эдегорреал мадрид

Артета прокомментировал интерес "Арсенала" к Эдегору

Наставник "Арсенала" Микель Артета не отрицает, что клуб ведет переговоры по трансферу хавбека "Реала" Мартина Эдегора.

"Мне не приходило сведений об Эдегоре с прошлой ночи. Скорее всего, со мной свяжутся сегодня, чтобы рассказать о переговорах", - приводит слова Артеты Aftenposten.

Ранее сообщалось, что 22-летний норвежец принял решение продолжить карьеру в "Арсенале", несмотря на интерес "Реал Сосьедада".

"Реал" подписал Эдегора в 2015 году. За это время он успел побывать в аренде в "Херенвене", "Витессе" и "Реал Сосьедаде".

В этом сезоне футболист провел 9 игр, однако результативными действиями не отличился.

Читайте также: Хавбек "Реала" Эдегор выбрал клуб для аренды. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"РБ Лейпциг" и "Байер" проиграли, Йович снова забил и другие результаты 18-го тура Бундеслиги

"РБ Лейпциг" и "Байер" проиграли, Йович снова забил и другие результаты 18-го тура Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов