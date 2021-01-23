Артета прокомментировал интерес "Арсенала" к Эдегору

Наставник "Арсенала" Микель Артета не отрицает, что клуб ведет переговоры по трансферу хавбека "Реала" Мартина Эдегора.

"Мне не приходило сведений об Эдегоре с прошлой ночи. Скорее всего, со мной свяжутся сегодня, чтобы рассказать о переговорах", - приводит слова Артеты Aftenposten.

Ранее сообщалось, что 22-летний норвежец принял решение продолжить карьеру в "Арсенале", несмотря на интерес "Реал Сосьедада".

"Реал" подписал Эдегора в 2015 году. За это время он успел побывать в аренде в "Херенвене", "Витессе" и "Реал Сосьедаде".

В этом сезоне футболист провел 9 игр, однако результативными действиями не отличился.

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