Артета прокомментировал интерес "Арсенала" к Эдегору
Наставник "Арсенала" Микель Артета не отрицает, что клуб ведет переговоры по трансферу хавбека "Реала" Мартина Эдегора.
"Мне не приходило сведений об Эдегоре с прошлой ночи. Скорее всего, со мной свяжутся сегодня, чтобы рассказать о переговорах", - приводит слова Артеты Aftenposten.
Ранее сообщалось, что 22-летний норвежец принял решение продолжить карьеру в "Арсенале", несмотря на интерес "Реал Сосьедада".
"Реал" подписал Эдегора в 2015 году. За это время он успел побывать в аренде в "Херенвене", "Витессе" и "Реал Сосьедаде".
В этом сезоне футболист провел 9 игр, однако результативными действиями не отличился.
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