Артета прокомментировал невключение Озила в заявку "Арсенала" на матчи АПЛ
Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета объяснил своё решение оставить полузащитника Месута Озила вне заявки команды на игры АПЛ.
"Это моё решение, вся ответственность лежит на мне. Неправда, что я не включил Месута в заявку из-за его поведения или снижения расходов на зарплаты. Моя задача - сделать так, чтобы каждый игрок показывал свой лучший футбол, помогал команде. Иногда мне удавалось добиться того, что Озил был близок к своей лучшей игре, но сейчас - нет, поэтому я должен был принять решение вывести его из состава", - приводит слова Артеты Goal.com.
32-летний Озил не выходил на поле в составе "Арсенала" с марта этого года, в июне он дважды попадал в заявку "канониров", но оставался на скамейке запасных.
Контракт немца с клубом рассчитан до июня 2021 года и продлён не будет.
Не пропустите: Озил высказался о непопадании в заявку "Арсенала" в АПЛ. | http://soccernews.ru
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