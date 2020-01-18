Артета прокомментировал ничейный матч "Арсенала" с "Шеффилдом"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался по поводу матча 23-го тура АПЛ с "Шеффилдом", который закончился со счетом 1:1.

"Испытания для нас становятся все сложнее. Нас постоянно поджидают неприятные сюрпризы: травмы, удаления. Но мы делаем все что можем, выкладываемся.

Я очень разочарован, мы просто отдали два очка. Такие голы мы пропускаем не впервые. В АПЛ может случится все, что угодно", - сказал Артета.

"Арсенал" с 29 баллами занимает 10 место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре "канониры" встретятся с "Челси".

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