Артета прокомментировал ничейный матч "Арсенала" с "Шеффилдом"

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Артета прокомментировал ничейный матч "Арсенала" с "Шеффилдом"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался по поводу матча 23-го тура АПЛ с "Шеффилдом", который закончился со счетом 1:1.

"Испытания для нас становятся все сложнее. Нас постоянно поджидают неприятные сюрпризы: травмы, удаления. Но мы делаем все что можем, выкладываемся.

Я очень разочарован, мы просто отдали два очка. Такие голы мы пропускаем не впервые. В АПЛ может случится все, что угодно", - сказал Артета.

"Арсенал" с 29 баллами занимает 10 место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре "канониры" встретятся с "Челси". 

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"Арсенал" - "Шеффилд Юнайтед", "Вест Хэм" - "Эвертон" и еще один матч АПЛ закончились вничью

"Арсенал" - "Шеффилд Юнайтед", "Вест Хэм" - "Эвертон" и еще один матч АПЛ закончились вничью

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