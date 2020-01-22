Артета прокомментировал ничейный матч с "Челси"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал ничейный матч 24-го тура АПЛ с "Челси" (2:2). Об этом сообщает BBC.

"Я увидел реакцию команды. Я прошу от футболистов, чтобы они никогда не сдавались и продолжали играть с тем же духом, который показывают в каждом матче.

Я горжусь тем, как они отреагировали. Они сделали шаг вперед, это хорошая ничья", - сказал Артета.

"Челси" с 40 баллами занимает 4 место в турнирной таблице АПЛ. "Арсенал" с 30 очками занимает 10-ю позицию.

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