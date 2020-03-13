Артета прокомментировал обнаружение у него коронавируса

Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета высказался о том, что он болен коронавирусом.

"Я сдал тест, потому что плохо себя чувствовал. Диагноз действительно разочаровывает. Вернусь к работе, как только мне разрешат", - приводит слова 37-летнего испанца официальный сайт "канониров".

Напомним, что все представители клуба, контактировавшие с тренером, отправлены на карантин.

Артета возглавил "Арсенал" 19 декабря прошлого года, заключив контракт до конца сезона 2022/23.

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