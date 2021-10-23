Артета прокомментировал победу над "Астон Виллой"

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Артета прокомментировал победу над "Астон Виллой"Фото: инстаграм Артеты/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал победу над "Астон Виллой" (3:1) в девятом туре АПЛ.

"Мы хорошо начали и продолжили игру. Наша команда атаковала очень агрессивно и выиграла все единоборства. Мы были изобретательны, представляли угрозу. Я горжусь командой, она сыграла очень хорошо.

Вот так мы и должны играть. Подобное происходит, когда мы хороши, играем с искренним желанием и имеем четкие представления о том, как атаковать соперника.

Да, то, что вели 1:0 при множестве моментов – проблема. Второй гол оказался полезным. Мы заслужили гораздо большего. "Вилла" – хорошая команда. Когда она немного владеет мячом на твоей половине, то может доставить проблем", – сказал Артета

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