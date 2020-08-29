Артета прокомментировал победу над "Ливерпулем" в матче за Суперкубок Англии
Наставник "Арсенала" Микель Артета дал комментарии после победы над "Ливерпулем" (1:1, 5:4 по пенальти) в матче за Суперкубок Англии.
"Я очень рад! Я понимал, что нам предстоит серьезное испытание. Спасибо парням за выступление. Мужество команды - самое радостное, что было в игре. То, как агрессивно мы играли без мяча, как мы разбивали давление "Ливерпуля". Я знал, что во втором тайме будет сложно. Я рад, что мы не уступаем такому сопернику в финале.
Важные игры, ключевые моменты, большие футболисты. Обамеянг по-настоящему здорово отреагировал на такое давление. Он был великолепен в финале Кубка Англии и сегодня", - приводит слова Артеты BBC.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18