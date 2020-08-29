Артета прокомментировал победу над "Ливерпулем" в матче за Суперкубок Англии

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Артета прокомментировал победу над "Ливерпулем" в матче за Суперкубок Англии

Наставник "Арсенала" Микель Артета дал комментарии после победы над "Ливерпулем" (1:1, 5:4 по пенальти) в матче за Суперкубок Англии.

"Я очень рад! Я понимал, что нам предстоит серьезное испытание. Спасибо парням за выступление. Мужество команды - самое радостное, что было в игре. То, как агрессивно мы играли без мяча, как мы разбивали давление "Ливерпуля". Я знал, что во втором тайме будет сложно. Я рад, что мы не уступаем такому сопернику в финале.

Важные игры, ключевые моменты, большие футболисты. Обамеянг по-настоящему здорово отреагировал на такое давление. Он был великолепен в финале Кубка Англии и сегодня", - приводит слова Артеты BBC.

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