Артета прокомментировал подписание Уайта в "Арсенал"

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Артета прокомментировал подписание Уайта в "Арсенал"Фото: инстаграм Уайта/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился мнением о трансфере футболиста сборной Англии Бена Уайта из "Брайтона". 

"Бен был нашей главной целью. Здорово, что мы завершили его переход. Бен обучался в двух очень хороших клубах, "Брайтоне" и "Лидсе". Он выгадал от двух хороших схем и показал как в "Брайтоне", так и в аренде в "Лидсе", какой сильный у него талант.

Бен – умный защитник, которому очень комфортно с мячом. Его стиль идеально подходит нам. И, конечно, он молод, поэтому его возраст и профиль соответствуют тому, что мы здесь строим. Мы надеемся, что Бен сыграет центральную роль в наших долгосрочных планах", – сказал испанский специалист.

Напомним, что "канониры" заплатят "Брайтону" 60 миллионов евро.

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