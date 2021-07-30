Артета прокомментировал подписание Уайта в "Арсенал"
Фото: инстаграм Уайта/Автор неизвестен
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился мнением о трансфере футболиста сборной Англии Бена Уайта из "Брайтона".
"Бен был нашей главной целью. Здорово, что мы завершили его переход. Бен обучался в двух очень хороших клубах, "Брайтоне" и "Лидсе". Он выгадал от двух хороших схем и показал как в "Брайтоне", так и в аренде в "Лидсе", какой сильный у него талант.
Бен – умный защитник, которому очень комфортно с мячом. Его стиль идеально подходит нам. И, конечно, он молод, поэтому его возраст и профиль соответствуют тому, что мы здесь строим. Мы надеемся, что Бен сыграет центральную роль в наших долгосрочных планах", – сказал испанский специалист.
Напомним, что "канониры" заплатят "Брайтону" 60 миллионов евро.
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|Арсенал Лондон
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
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