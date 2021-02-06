Артета прокомментировал поражение "Арсенала" от "Астон Виллы"

Наставник "Арсенала" Микель Артета высказался о поражении от "Астон Виллы" (0:1).

"Очень расстроен поражением и тем, как проиграли. Мы доминировали. Мы контролировали каждую область, однако отдали им мяч. Позволили создать три серьезных момента. Когда нам необходимо было забивать, у нас не получалось отдать передачу или пробить как следует. Они лучше играли в штрафной, именно так выигрывают матчи.

Мы создали много моментов. Однако если не забиваешь, не можешь победить. Мы просто подарили им мяч - именно тот момент, когда ошибаешься, и соперник наказывает тебя.

Невозможно побеждать во всех играх, если каждую неделю делаешь что-то подобное. Четыре или пять раз мы играли в меньшинстве. Против "Вулверхэмптона" мы заслужили выиграть оба матча, но дважды проиграли", - приводит слова Артеты ВВС.

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