Артета прокомментировал поражение "Арсенала" в матче с "Челси"
Наставник "Арсенала" Микель Артета подвел итоги матча 20-го тура АПЛ с "Челси". "Канониры" вели в счете до 83-й минуты, но после пропустили два мяча. Об этом сообщает Sky Sports.
"Результат очень жестокий. Очень жаль, что мы именно так проиграли. Думаю, в первом тайме было много позитивного. Но то, как мы пропустили, было очень неприятно.
Мы были лучше в первом тайме, но затем слишком глубоко стали защищаться, из-за чего появились проблемы", - сказал Артета.
Специалист возглавил лондонский клуб 21 декабря. После 20 туров чемпионата Англии "Арсенал" занимает 17 место.
А еще: "Арсенал" впервые за 60 лет проиграл 4 матча подряд дома | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|18
|52
|2
|Лестер Сити
|20
|42
|3
|Манчестер Сити
|19
|38
|4
|Челси
|20
|35
|5
|Манчестер Юнайтед
|20
|31
|6
|Тоттенхэм
|20
|30
|7
|Вулверхэмптон
|19
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|19
|29
|9
|Кристал Пэлас
|20
|27
|10
|Эвертон
|20
|25
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|25
|12
|Арсенал Лондон
|20
|24
|13
|Бернли
|20
|24
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|20
|23
|15
|Саутгемптон
|20
|22
|16
|Борнмут
|20
|20
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|19
|18
|Астон Вилла
|20
|18
|19
|Уотфорд
|20
|16
|20
|Норвич Сити
|20
|13