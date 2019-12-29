Артета прокомментировал поражение "Арсенала" в матче с "Челси"

Наставник "Арсенала" Микель Артета подвел итоги матча 20-го тура АПЛ с "Челси". "Канониры" вели в счете до 83-й минуты, но после пропустили два мяча. Об этом сообщает Sky Sports.



"Результат очень жестокий. Очень жаль, что мы именно так проиграли. Думаю, в первом тайме было много позитивного. Но то, как мы пропустили, было очень неприятно.



Мы были лучше в первом тайме, но затем слишком глубоко стали защищаться, из-за чего появились проблемы", - сказал Артета.



Специалист возглавил лондонский клуб 21 декабря. После 20 туров чемпионата Англии "Арсенал" занимает 17 место.

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