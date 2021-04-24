Артета прокомментировал поражение в матче с "Эвертоном"
Фото: Твиттер @Arsenal
Наставник "Арсенала" Микель Артета поделился мнением о причине поражения своей команды в матче с "Эвертоном" (0:1) в рамках 33 тура АПЛ.
"Мы выглядели лучше на поле, контролировали игру и имели несколько шансов для взятия ворот. Каким-то образом у нас отняли чистый пенальти, а затем случился автогол. 11-метровый был стопроцентным. Не знаю, кто принял решение о его отмене. Но мне хотелось бы увидеть их и дождаться объяснений. Это уже второй подобный случай за две недели.
Конечно, ошибки — часть футбола. Мы допустили автогол, который решил исход встречи. Мы не создали достаточно моментов против хорошо организованной команды. Нам не хватало преимущества в последней трети поля.
Теперь необходимо преодолеть разочарование от сегодняшнего результата и сконцентрировать нашу энергию. Полуфинал Лиги Европы станет решающим для нас", — приводит слова тренера BBC.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18