Артета прокомментировал поражение в матче с "Эвертоном"

Фото: Твиттер @Arsenal

Наставник "Арсенала" Микель Артета поделился мнением о причине поражения своей команды в матче с "Эвертоном" (0:1) в рамках 33 тура АПЛ.

"Мы выглядели лучше на поле, контролировали игру и имели несколько шансов для взятия ворот. Каким-то образом у нас отняли чистый пенальти, а затем случился автогол. 11-метровый был стопроцентным. Не знаю, кто принял решение о его отмене. Но мне хотелось бы увидеть их и дождаться объяснений. Это уже второй подобный случай за две недели.

Конечно, ошибки — часть футбола. Мы допустили автогол, который решил исход встречи. Мы не создали достаточно моментов против хорошо организованной команды. Нам не хватало преимущества в последней трети поля.

Теперь необходимо преодолеть разочарование от сегодняшнего результата и сконцентрировать нашу энергию. Полуфинал Лиги Европы станет решающим для нас", — приводит слова тренера BBC.