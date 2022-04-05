Артета прокомментировал разгром от "Кристал Пэлас"

Фото: твиттер "Арсенала"\Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал разгромное поражение его команды от "Кристал Пэлас" (0:3) в матче 31-го тура АПЛ.

"Поздравляю соперника с тем, как он сыграл, но мы поставили перед собой неразрешимую задачу тем, как играли. Следует не избегать контакта и активно передвигаться – тогда будет право на что-то рассчитывать. Нам не хватало последовательности при работе с мячом, и это неприемлемо.

Мы игра ужасно, особенно в первом тайме. Я извиняюсь перед фанатами. Сегодня нам не хватало концентрации или самообладания для того, чтобы доминировать, и именно это меня больше всего раздражает. Порой ты не сосредоточен на игре, все время опаздываешь. Соперник этим воспользовался, а мы не смогли изменить ситуацию.

Когда у нас были хорошие моменты, мы не забивали и не дали сами себе шанса вернуться в игру. В первую очередь, нам нужно принять всю ту критику, которую мы заслужили. Мы посмотрим на себя в зеркало и будем готовиться к следующей игре. Показанного сегодня было недостаточно.

Мы должны принять вызов, и все находится в наших руках. Мы должны быть честными с самими собой и поддерживать друг друга", – сказал испанский специалист.

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