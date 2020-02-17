Артета прокомментировал решение УЕФА отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках

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Артета прокомментировал решение УЕФА отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках

Экс-тренер "Манчестер Сити" Микель Артета поделился мыслями об исключении своего бывшего клуба из еврокубков на два ближайших сезона.

"Я шокирован этой новостью. Я общаюсь с Пепом и другими людьми из клуба, с которыми знаком. Сочувствую им, потому что знаю как они страдают. Трудно выразить восхищение и любовь, которые я испытываю к Пепу, к персоналу, к игрокам. Знаю, как усердно они работают, и надеюсь, что всё закончится хорошо", - цитирует Артету The Guardian.

Напомним, что УЕФА ввёл санкции против "Сити" за грубые нарушения правил финансового фэйр-плей.

"Горожане" собираются обжаловать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. На эти нужды клуб готов выделить 35 миллионов евро.

37-летний Артета в декабре ушёл из "Манчестер Сити", чтобы возглавить "Арсенал". Его контракт с "канонирами" рассчитан до 2023 года.

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