Артета прокомментировал своё назначение на пост главного тренера "Арсенала"

Новый наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился эмоциями после своего назначения.

"Это огромная честь. "Арсенал" - один из лучших клубов мира. Мы должны бороться за главные трофеи, и мне очень чётко дали понять это в моих беседах с руководством клуба. Мы все знаем, что нужно проделать большую работу, но я уверен, что мы справимся. Я реалист и понимаю, что сразу это не произойдёт, но в нынешнем составе много талантливых игроков, а из академии выходит множество молодых футболистов", - цитирует испанца официальный сайт клуба.

Напомним, что Артета заключил с "Арсеналом" контракт до лета 2023 года.

По итогам 17 туров "канониры" занимают десятое место в турнирной таблице АПЛ.

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