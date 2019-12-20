Артета прокомментировал своё назначение на пост главного тренера "Арсенала"

Теги микель артетаарсенал лондон

Артета прокомментировал своё назначение на пост главного тренера "Арсенала"

Новый наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился эмоциями после своего назначения.

"Это огромная честь. "Арсенал" - один из лучших клубов мира. Мы должны бороться за главные трофеи, и мне очень чётко дали понять это в моих беседах с руководством клуба. Мы все знаем, что нужно проделать большую работу, но я уверен, что мы справимся. Я реалист и понимаю, что сразу это не произойдёт, но в нынешнем составе много талантливых игроков, а из академии выходит множество молодых футболистов", - цитирует испанца официальный сайт клуба.

Напомним, что Артета заключил с "Арсеналом" контракт до лета 2023 года.

По итогам 17 туров "канониры" занимают десятое место в турнирной таблице АПЛ.

Не пропустите: Обамеянг форсирует свой уход из "Арсенала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Нападающий сборной Украины попался на допинге

Нападающий сборной Украины попался на допинге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 17 49
2 Лестер Сити Лестер Сити 17 39
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 17 35
4 Челси Челси 17 29
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 17 26
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 17 25
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 17 25
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 17 24
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 17 23
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 17 22
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 17 22
12 Бернли Бернли 17 21
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 17 20
14 Борнмут Борнмут 17 19
15 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 17 19
16 Эвертон Эвертон 17 18
17 Астон Вилла Астон Вилла 17 15
18 Саутгемптон Саутгемптон 17 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 17 12
20 Уотфорд Уотфорд 17 9
Полная таблица

топ-5 тегов