Артета прокомментировал уход Озила из "Арсенала"
Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета высказался о трансфере полузащитника Месута Озила в "Фенербахче".
"Он уже в Турции. Ему осталось пройти медицинское обследование и разобраться с документами. Когда сделка будет оформлена, мы о ней объявим. Всегда грустно, когда уходит такая фигура", - цитирует Артету BBC.
В субботу сообщалось, что немец договорился о расторжении контракта с "канонирами" и присоединится к "Фенербахче" на правах свободного агента.
Озил выступал за "Арсенал" с 2013 года, сыграл 254 матча, забил 44 гола и сделал 77 ассистов.
Не пропустите: "Король ассистов". Мустафи попрощался с Озилом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Челси" - лидер по тратам на трансферы среди европейских клубов в 2020 году
-
Ибрагимович анонсировал второй зимний трансфер "Милана"
-
Воронин высказался о возвращении Самедова в "Локомотив"
-
СМИ узнали, сколько Алаба заработает в "Реале"
-
Артета прокомментировал уход Озила из "Арсенала"
-
Главные новости дня: 18 января
-
"Ливерпуль" и "МЮ" не решили кто сильнее, "Сити" догоняет соперников: все результаты 18-го тура АПЛ
-
"Лацио" в дерби громит "Рому", "Интер" не дал шансов "Ювентусу": все результаты 18-го тура Серии А
-
Невилл дал комментарий по поводу своего назначения в "Интер Майами"
-
Игроки "Локомотива» поучаствовали в Крещенских купаниях (фото)
-
"Ювентус" сделал запрос в "Дженоа" по поводу Шомуродова
-
"Арсенал" дома разгромил "Ньюкасл". Обамеянг отметился дублем
-
"Милан", благодаря дублю Ибрагимовича, победил "Кальяри"
-
Алексей Попов: "Рекомендую Миранчуку никогда не возвращаться в Россию как игроку"
-
Апелляция Украины в CAS на поражение от Швейцарии будет рассмотрена 16 февраля
-
"Спартак" на сборе в ОАЭ сыграет с "Ригой"
-
Ибрагимович забивает 23 сезона подряд
-
Симоне Индзаги подпишет с "Лацио" новый контракт
-
"Реалу" предложили приобрести Жиру
-
Гари Невилл оценил перспективы "Манчестер Юнайтед" на чемпионство
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18