Артета прокомментировал уход Озила из "Арсенала"

Теги арсенал лондонфенербахчемесут озилмикель артета

Артета прокомментировал уход Озила из "Арсенала"

Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета высказался о трансфере полузащитника Месута Озила в "Фенербахче".

"Он уже в Турции. Ему осталось пройти медицинское обследование и разобраться с документами. Когда сделка будет оформлена, мы о ней объявим. Всегда грустно, когда уходит такая фигура", - цитирует Артету BBC.

В субботу сообщалось, что немец договорился о расторжении контракта с "канонирами" и присоединится к "Фенербахче" на правах свободного агента.

Озил выступал за "Арсенал" с 2013 года, сыграл 254 матча, забил 44 гола и сделал 77 ассистов.

Не пропустите: "Король ассистов". Мустафи попрощался с Озилом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" - лидер по тратам на трансферы среди европейских клубов в 2020 году

"Челси" - лидер по тратам на трансферы среди европейских клубов в 2020 году

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов