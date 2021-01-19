Артета прокомментировал уход Озила из "Арсенала"

Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета высказался о трансфере полузащитника Месута Озила в "Фенербахче".

"Он уже в Турции. Ему осталось пройти медицинское обследование и разобраться с документами. Когда сделка будет оформлена, мы о ней объявим. Всегда грустно, когда уходит такая фигура", - цитирует Артету BBC.

В субботу сообщалось, что немец договорился о расторжении контракта с "канонирами" и присоединится к "Фенербахче" на правах свободного агента.

Озил выступал за "Арсенал" с 2013 года, сыграл 254 матча, забил 44 гола и сделал 77 ассистов.

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