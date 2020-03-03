Артета прокомментировал выход "Арсенала" в 1/4 финала Кубка Англии

Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился мыслями после победы своей команды над "Портсмутом" в матче 1/8 финала Кубка Англии.

"Очень доволен молодыми игроками. Мне нравится работать с ними. Эти футболисты заслуживают своего шанса. Это всегда риск, но ребята стоят того, чтобы рисковать. Атмосфера на стадионе была прекрасной, поэтому "Портсмуту" удалось усложнить нам задачу. Знали, что периодически будут возникать эпизоды, когда нам придётся непросто, но мы хорошо реагировали и возвращали контроль над игрой. Мы забили два гола, а могли ещё больше. В Кубке Англии много матчей, но мы на правильном пути. Посмотрим, что принесёт жеребьёвка, но мы продолжим двигаться вперёд, потому что любим этот турнир", - приводит слова Артеты BBC.

Напомним, что "Арсенал" обыграл "Портсмут" со счётом 2:0. Остальные матчи 1/8 финала турнира пройдут во вторник, среду и четверг.

"Канониры" являются 13-кратными обладателями Кубка Англии - это рекорд.

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