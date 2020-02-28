Артета прокомментировал вылет "Арсенала" из Лиги Европы
Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился мыслями после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Олимпиакоса".
Напомним, что "канониры" дома уступили со счётом 1:2 и вылетели из турнира.
"Это очень больно. Мы на многое рассчитывали в Лиге Европы. Этот турнир был важен для нас. Получилась крайне тяжёлая в плане эмоций игра. Мы очень старались. Сумели забить, но потом пропустили с позднего углового, с очередного стандарта. Трудно атаковать, когда обороняются 10 человек, но у нас было достаточно моментов, чтобы спокойно выиграть. Этого не случилось - нам нужно было лучше контролировать игру в последние пять минут.
Такой результат - это жестоко, огромное разочарование. Но в то же время я горжусь игроками. Это было бы очень серьёзное достижение, если бы мы прошли дальше. Да, я поддерживаю парней за то, как они играли, но это очень больно", - цитирует Артету BBC.
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