Артета прокомментировал вылет "Арсенала" из Лиги Европы
Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета порассуждал о поражении своей команды от "Вильярреала" в двухматчевом противостоянии в рамках 1/2 финала Лиги Европы.
"Сейчас мы испытываем опустошение и разочарование. Команда до конца матча пробовала все возможные способы забить. Думаю, мы заслужили победу, но в таких противостояниях всё определяют детали. У нас было три хороших шанса отличиться, а у соперника не было ничего, но они прошли дальше. Нужно поздравить "Вильярреал".
В первом тайме мы плохо играли с мячом, но я не оправдываюсь. Просто слишком много ключевых футболистов "Арсенала" подошли к матчу не в лучшей форме. Мы проиграли по ряду причин. Для 90 процентов игроков это был первый полуфинал, нам надо учиться и учиться", - приводит слова Артеты BT Sport.
В Испании "Арсенал" уступил "Вильярреалу" со счётом 1:2, а в Англии команды расписали нулевую ничью.
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