Артета провел первую тренировку с "Арсеналом"

Новый главный тренер "Арсенала" Микель Артета впервые работал с игроками лондонского клуба.

"Четыре момента: мяч, партнер, соперник, пространство.

Это все, над чем мы будем работать!" - сказал Артета футболистам.

Напомним, что Артета заключил с "Арсеналом" контракт до лета 2023 года.

По итогам 18 туров "канониры" занимают 11 место в турнирной таблице АПЛ.

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