Артета раскритиковал расписание "Арсенала" в АПЛ

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Артета раскритиковал расписание "Арсенала" в АПЛ

Фото: инстаграм Артеты\Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился мнением о календаре "канониров" в АПЛ.

"Большое спасибо АПЛ за это. Они сделали это еще раз, мы будем вынуждены играть с "Челси" и "Манчестер Юнайтед" 20 и 23 апреля. Если они хотели дать им преимущество, я скажу: "Большое спасибо за это".

Нет, Премьер-лига бы не изменила расписание. Дело всегда в BT Sport, Sky Sports, в одном, в другом. Но пострадал "Арсенал", и единственное, что меня волнует – это "Арсенал". И для ”Арсенала" это несправедливо", – сказал испанский специалист.

В данный момент "Арсенал" занимает 4 место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 51 очко после 27 встреч.

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