Артета рассказал, что думает о Моуринью

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Артета рассказал, что думает о Моуринью

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета перед матчем 35-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" рассказал, что думает о наставнике "шпор" Жозе Моуринью.

"Да, Моуринью все еще тренер мирового уровня. У "Тоттенхэма" бывают взлеты и падения, но можно увидеть, что он хочет привнести в клуб. Уверен, у него всё получится. Опыт поможет клубу стать командой-победителем", - цитирует Артету Sky Sports.

Матч "Тоттенхэм" - "Арсенал" состоится в Лондоне 12 июля. Начало - в 18:30 мск.

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