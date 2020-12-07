Артета рассказал о конфликте с Партеем во время матча с "Тоттенхэмом"



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, что произошло между ним и ганским полузащитником Томасом Партеем в матче чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (0:2).

"Томас получил повреждение и скакал на одной ноге от боли. Ему пришлось покинуть поле, а мы лишились важного игрока в ключевой момент. Я хотел, чтобы он продолжил игру и помогал команде. Не думаю, что он понимал, насколько серьезна ситуация на поле, когда он покинул его. Быть может, ему было очень больно. Я пытался подтолкнуть его, чтобы он вернулся на поле. Не знаю, серьезна ли его травма", - приводит слова Артеты Sky Sports.

В нынешнем сезоне 27-летний Партей провел за "Арсенал" девять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2025 года.

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