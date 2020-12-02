Артета рассказал о состоянии Давида Луиса, который столкнулся головами с Хименесом

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Артета рассказал о состоянии Давида Луиса, который столкнулся головами с Хименесом

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал о состоянии защитника Давида Луиса, который столкнулся головами с нападающим "Вулверхэмптона" Раулем Хименесом, который получил перелом черепа.

"Давид нормально себя чувствует. У него неприятная рана, но за ним следят медики, так как он в порядке. Кое-кто задает вопрос, стоило ли Луису возвращаться в игру или нет. Но у нас работает один из лучших врачей в стране - Гари О’Дрисколл. У него огромный опыт в футбол и регби, так что он знает, что делать. Он провел тесты с Луисом, соблюдая все необходимые протоколы. Если рана Давида заживет, то он вполне может сыграть в следующем матче", - приводит слова Артеты официальный сайт "Арсенала".

В нынешнем сезоне 33-летний Луис провел за "Арсенал" 11 матчей и забил один гол.

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