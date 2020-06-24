Артета рассказал о сроках восстановления форварда "Арсенала" Мартинелли

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Артета рассказал о сроках восстановления форварда "Арсенала" Мартинелли
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал о травме бразильского нападающего Габриэла Мартинелли.

"Габриэль получил травму на тренировке. Его в колено ударил партнер по команде. Могу сказать, что ситуация с Мартинелли плохая. Думаю, что он пропустит не меньше пары месяцев", - приводит слова Артеты The Mirror.

Таким образом, бразилец пропустит остаток сезона.

В нынешнем сезоне 19-летний Мартинелли провел за "Арсенал" 26 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с английским клубом действует до лета 2024 года.

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