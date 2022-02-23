Артета рассказал о своих задачах в "Арсенале"
Фото: инстаграм Артеты\Автор неизвестен
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал о своих задачах в стане "канониров".
"Я действительно счастлив здесь. При поддержке клуба я стараюсь построить команду-победителя, команду, которая приносит радость людям.
Все идет своим чередом, а моя задача — сосредоточиться на том, к чему мы стремимся", - приводит слова испанского специалиста Фабрицио Романо.
В данный момент "Арсенал" располагается на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от четвертого "Манчестер Юнайтед" на 4 очка, но имея три матча в запасе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18