Артета рассказал о своих задачах в "Арсенале"

Фото: инстаграм Артеты\Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал о своих задачах в стане "канониров".

"Я действительно счастлив здесь. При поддержке клуба я стараюсь построить команду-победителя, команду, которая приносит радость людям.

Все идет своим чередом, а моя задача — сосредоточиться на том, к чему мы стремимся", - приводит слова испанского специалиста Фабрицио Романо.

В данный момент "Арсенал" располагается на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от четвертого "Манчестер Юнайтед" на 4 очка, но имея три матча в запасе.

Также не пропустите: Гнабри ошеломил "Баварию" требованиями по зарплате. | http://soccernews.ru