Артета рассказал о травме Лукаса Торрейры

Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета дал комментарии по поводу травмы полузащитника команды Лукаса Торрейры.

Напомним, что 24-летний уругваец получил повреждение голеностопа во время кубкового матча с "Портсмутом" и покинул поле на носилках.

"Единственное, что я знаю - ему было очень больно. Игроку в ближайшие дни предстоит обследование, и тогда мы будем знать какие-то подробности. Пока я даже не знаю, с чем именно связано повреждение - с костью или со связкой", - цитирует Артету официальный сайт "канониров".

В текущем сезоне Торрейра сыграл за "Арсенал" 33 матча, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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