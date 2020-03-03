Артета рассказал о травме Лукаса Торрейры

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Артета рассказал о травме Лукаса Торрейры

Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета дал комментарии по поводу травмы полузащитника команды Лукаса Торрейры.

Напомним, что 24-летний уругваец получил повреждение голеностопа во время кубкового матча с "Портсмутом" и покинул поле на носилках.

"Единственное, что я знаю - ему было очень больно. Игроку в ближайшие дни предстоит обследование, и тогда мы будем знать какие-то подробности. Пока я даже не знаю, с чем именно связано повреждение - с костью или со связкой", - цитирует Артету официальный сайт "канониров".

В текущем сезоне Торрейра сыграл за "Арсенал" 33 матча, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Артета прокомментировал выход "Арсенала" в 1/4 финала Кубка Англии. | http://soccernews.ru
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