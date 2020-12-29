Артета рассказал о реакции на результаты "Арсенала"

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Артета рассказал о реакции на результаты "Арсенала"Наставник "Арсенала" Микель Артета поделился переживаниями во время неудачных игр команды.

"Когда я возглавил команду, необходимо было провести анализ наших возможностей. Каждый из нас переживал и страдал последние несколько недель. Наши результаты были ужасны. Я страдал в том числе. На мне очень большая ответственность, я ощущаю ее.

Это очень неприятное чувство. Ведь я готов делать все необходимое ради команды. Нам нужны победы, если стоит цель движения вперед. Нужна стабильность. хотим двигаться так быстро, как это только возможно.

Если мы не побеждаем, то кажется, что я подвожу клуб и наших болельщиков", – приводит слова Артеты Goal.com.

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