Артета рассказал, с какими словами футболисты должны приходить в "Арсенал"

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Артета рассказал, с какими словами футболисты должны приходить в "Арсенал"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, как приглашает новых футболистов в команду. Об этом сообщает Goal.

"Все в мире знаю, что такое "Арсенал", все хотят сюда приехать. Мы четко понимаем, кто мы есть. Мне не нужно убеждать футболистов перейти к нам, а если приходится это делать, это не лучшая отправная точка.

Должно быть так: "Я хочу играть в этом клубе и точно представляю те ценности, стиль игры, которые есть". Именно это я хочу услышать на начальном этапе", - передает слова Артеты Goal.

На данный момент чемпионат Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.

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