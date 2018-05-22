Артета сам не захотел работать в "Арсенале"

Теги арсенал лондонмикель артета

Артета сам не захотел работать в "Арсенале"Микель Артета отказался от предложения возглавить лондонский "Арсенал".

По информации британской прессы, испанец сам решил взять самоотвод. К слову, в СМИ появлялись слухи о том, что руководители "Арсенала" не собираются приглашать Артету.

Специалист требовал от руководства лондонского клуба контроль над трансферами, но это не входит в планы руководства "канониров".

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