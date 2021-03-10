Артета считает, что "Арсеналу" нельзя недооценивать "Олимпиакос"

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что ждет непростого противостояния с "Олимпиакосом" в 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, первый матч состоится 11 марта в Греции.

"Мы хотим попасть в Лигу Чемпионов через Лигу Европы. Потому нам необходимо побеждать в турнире. В трех выездных матчах АПЛ мы потеряли очки, которых нам может не хватить в конце сезона. Мы должны научиться побеждать. Это первое, что мы должны улучшить.

Нам не стоит недооценивать "Олимпиакос". Они попали сюда после Лиги Чемпионов. Соперник привык играть в еврокубках, и они обыграли нас в прошлом году", - цитирует Артету BBC Sport.