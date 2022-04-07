Артета считает, что Йович будет голевой машиной

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Артета считает, что Йович будет голевой машиной

Фото: твиттер Йовича\Автор неизвестен

Будущее сербского нападающего мадридского "Реала" Луки Йовича остается неопределенным на фоне проблем в королевском клубе и интереса других команд.

Как сообщает издание Blick Sport, лондонский "Арсенал" возобновил свой интерес к 24-летнему форварду и может подписать его в летнее трансферное окно.

По информации источника, главный тренер "канониров" Микель Артета считает, что Йович станет "голевой машиной" для лондонского клуба.

Ранее сообщалось, что "Реал" не против продать серба за 30+ миллионов евро.

В нынешнем сезоне Йович сыграл в 13 матчах Ла Лиги, в которых забил 1 гол и отдал две результативные передачи.

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