Артета сделал заявление о будущем Джаки в "Арсенале"
Наставник "Арсенала" Микель Артета прокомментировал будущее в лондонском клубе полузащитника Гранита Джаки.
"Я пытался понять, что он чувствует. Дал понять, что готов поддержать его. Считаю, что Джака может стать ключевым игроком для нас. Так я пытался его убедить. Он подумал об этом и хорошо отреагировал на наш разговор. Думаю, он передумал уходить", - приводит слова Артеты Sky Sports.
Напомним, что на швейцарского хавбека всерьёз претендует "Герта".
По ходу текущего сезона у Джаки отобрали капитанскую повязку из-за конфликта с фанатами "Арсенала".
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