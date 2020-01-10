Артета сделал заявление о будущем Джаки в "Арсенале"

Наставник "Арсенала" Микель Артета прокомментировал будущее в лондонском клубе полузащитника Гранита Джаки.

"Я пытался понять, что он чувствует. Дал понять, что готов поддержать его. Считаю, что Джака может стать ключевым игроком для нас. Так я пытался его убедить. Он подумал об этом и хорошо отреагировал на наш разговор. Думаю, он передумал уходить", - приводит слова Артеты Sky Sports.

Напомним, что на швейцарского хавбека всерьёз претендует "Герта".

По ходу текущего сезона у Джаки отобрали капитанскую повязку из-за конфликта с фанатами "Арсенала".

Не пропустите: В "Арсенале" выбрали лучшего игрока декабря. | http://soccernews.ru