Артета сделал заявление о предстоящем матче "Арсенала" с "Челси"

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Артета сделал заявление о предстоящем матче "Арсенала" с "Челси"
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился ожиданиями о предстоящем матче 24-го тура чемпионата Англии с "Челси".

"Для нас крайне важно добиться победы, чтобы бороться за попадание в первую четверку. Завтра нам необходимо побеждать", - приводит слова Артеты The Telegraph.

Матч "Челси" - "Арсенал" состоится 21 января. Начало поединка - в 23:15 по московскому времени.

После 23 туров "Арсенал" занимает 10-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Челси" занимает четвертую позицию и опережает "канониров" на 10 очков.

Не пропустите: Артета прокомментировал ничейный матч "Арсенала" с "Шеффилдом". | http://soccernews.ru

 
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