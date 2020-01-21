Артета сделал заявление о предстоящем матче "Арсенала" с "Челси"
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился ожиданиями о предстоящем матче 24-го тура чемпионата Англии с "Челси".
"Для нас крайне важно добиться победы, чтобы бороться за попадание в первую четверку. Завтра нам необходимо побеждать", - приводит слова Артеты The Telegraph.
Матч "Челси" - "Арсенал" состоится 21 января. Начало поединка - в 23:15 по московскому времени.
После 23 туров "Арсенал" занимает 10-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Челси" занимает четвертую позицию и опережает "канониров" на 10 очков.
Не пропустите: Артета прокомментировал ничейный матч "Арсенала" с "Шеффилдом". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|23
|48
|3
|Лестер Сити
|23
|45
|4
|Челси
|23
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Вулверхэмптон
|23
|34
|7
|Шеффилд Юнайтед
|23
|33
|8
|Тоттенхэм
|23
|31
|9
|Кристал Пэлас
|23
|30
|10
|Арсенал Лондон
|23
|29
|11
|Эвертон
|23
|29
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|29
|13
|Саутгемптон
|23
|28
|14
|Бернли
|23
|27
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|25
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|23
|17
|Уотфорд
|23
|23
|18
|Астон Вилла
|23
|22
|19
|Борнмут
|23
|20
|20
|Норвич Сити
|23
|17