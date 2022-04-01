Артета стал лучшим тренером марта в АПЛ

Теги аплмикель артетаарсенал лондон

Артета стал лучшим тренером марта в АПЛ

Фото: твиттер Артеты\Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета стал лучшим тренером марта в английской премьер-лиге, сообщает пресс-служба турнира.

Напомним, что "Арсенал" в марте выиграл три матча: у "Уотфорда", "Лестера" и "Астон Виллы" и потерпел одно поражение от "Ливерпуля".

На приз также претендовали Антонио Конте из "Тоттенхэма, Юрген Клопп из "Ливерпуля", Брендан Роджерс из "Лестера" и Томаса Тухеля из "Челси".

Это уже второй приз Артеты в этом сезоне - до этого он побеждал в номинации на тренера месяца в сентябре.

Также не пропустите: Бруну Фернандеш продлил контракт с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ-2022

Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов