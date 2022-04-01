Артета стал лучшим тренером марта в АПЛ

Фото: твиттер Артеты\Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета стал лучшим тренером марта в английской премьер-лиге, сообщает пресс-служба турнира.

Напомним, что "Арсенал" в марте выиграл три матча: у "Уотфорда", "Лестера" и "Астон Виллы" и потерпел одно поражение от "Ливерпуля".

На приз также претендовали Антонио Конте из "Тоттенхэма, Юрген Клопп из "Ливерпуля", Брендан Роджерс из "Лестера" и Томаса Тухеля из "Челси".

Это уже второй приз Артеты в этом сезоне - до этого он побеждал в номинации на тренера месяца в сентябре.

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