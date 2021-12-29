Фото: инстаграм Артеты/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета вновь заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт "канониров".

Отмечается, что испанский тренер из-за болезни точно пропустит матч против "Манчестер Сити" в 21-м туре АПЛ, который состоится 1 января.

Сейчас тренер находится на самоизоляции.

Напомним, что ранее Артета уже болел коронавирусом. Это было в марте 2020 года.

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