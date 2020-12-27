Артета воскресил "Арсенал" на матч с "Челси" - Лэмпард опять проиграл сопернику тактически

"Арсенал" наконец-то победил, и сделал это в самый нужный момент – в матче против принципиального "Челси". Более того, по ходу встречи подопечные Артеты непривычно для себя вели со счетом 3:0 благодаря усилиям Ляказетта, Джаки и Сака. "Челси" смог ответить только на 85 минуте точным выстрелом Абрахама. Был еще пенальти от Жоржиньо, который мог возродить интригу в матче и дать шанс на камбек для "Челси", но бразилец свой шанс не реализовал. Что же случилось? Попробуем разобраться!

Артета наметил правильный путь

"Арсенал" дал настоящую феерию. Каждый фанат "канониров" согласится, что такого праздника команда не устраивала даже в финале Кубка Англии – тогда подопечные Микель Артета одержали уверенную победу, играя от обороны и на результат. В поединке с "Челси" на Boxing Day было что-то другое – то, за что болельщики когда-то и полюбили "Арсенал". Команда играла в энергичный и агрессивный футбол, забивала красивые голы и не останавливалась даже после третьего. Подавляющее количество позиций в составе закрыли молодые исполнители, однако стало только лучше! Тот же Смит-Роу стал лидером по возвратами мяча (6 раз) и созданным голевым шансам (2), а Уиллок через несколько минут после выхода со скамейки запасных имел уже четыре отбора. У вингера Мартинелли их было три, а Сака сделал семь врываний в штрафную и забил шедевр. В общем, в этом поединке юноши "Арсенала" провели семь ударов в створ, что стало лучшим показателем в сезоне для "канониров". Словом, команда отработала с бешеным желанием во всех фазах игры. Этого очень не хватало апатичному "Арсеналу" с Виллианом, Давид Луисом, Себальосом и прочими товарищами.

Эта красота напоминала времена Арсена Венгера, когда молодые исполнители делали для "канониров" ​​выход в ТОП-4 АПЛ. В тактическом плане Микель Артета также вернулся к истокам, сыграв в четыре защитника (до этого постоянно выходил в тройке) – с "звездным" составом тренер не мог себе этого позволить, ведь невозможно было выставить всех ценных лидеров. И даже расставив их в схеме с тремя, команда выглядела разбалансировано, чего не скажешь о сбитом и голодном составе из Лиги Европы. Талантливая, универсальная по позициям и дисциплинированная молодежь дала северным лондонцам гибкость: "канониры" легко переключались между схемами в разных фазах, обороняясь в 4-4-2, а с мячом играя в 4-3-3 или 4-2-3-1 с перегрузкой полуфлангов – Смит-Роу при этом выполнял роль "десятки" в атаке и активно работал в первой линии прессинга вместе с Ляказеттом. Со "звездами" "Арсенала" представить такую ​​гибкость и такие показатели отборов у вингеров трудно. Время покажет, действительно ли нашел Микель Артета новый путь, или его решения продиктованы только затруднительным кадровым и психологическим положением. В любом случае, ход испанца на матч с "Челси" оказался крутым.

Говорить о возрождении "Арсенала" рано

Празднуя триумф "Арсенала", не стоит поддаваться эйфории и трезво посмотреть на вещи. "Канониры" победили далеко не лучшую версии "Челси", которой еще не хватало настройки – о низкой мотивации игроков заявил сам Фрэнк Лэмпард. При этом подопечным Микеля Артеты повезло со стойкой Маунта на старте встречи и штрафным Джаки – именно он переломил ход матча. Без этих факторов игра могла пойти совсем иначе. Статистика также опускает на землю. "Арсенал" проиграл по многим показателям – "канониры" уступили по ожидаемым голам, проиграли в интенсивности прессинга (16.13 против 8.78 PPDA) и продемонстрировали всего 60% точности передач. При этом по характеру игры новая версия северных лондонцев осталась все тем же контратакущим коллективом, который держит мяч 40% игрового времени. Доминировать, как во времена Венгера, "Арсенал" пока не способен. Коэффициенты ожидаемых голов и угрозы, конечно, слишком занижают вагон голевых моментов хозяев, но это типичная история для ожидаемой статистики – она ​​нормально работает только на дистанции. Впрочем, и без xG очевидно, что "Арсеналу" круто повезло при голах – Джака забил первый гол "канониров" со штрафного за год, а Сака в своем шедевре даже не бил по воротам.

#Арсенал - #Челси



Голы: 3 - 1

Явные голевые моменты (opta): 2 - 2

Удары: 15 - 19

Удары из штрафной: 12 - 11

xThreat: 0.683 - 1.784

Пасы: 250 - 429

Точность передач: 67% - 80%

Передачи в штрафную c игры: 7 - 12

PPDA40: 16.24 - 11.47

PPDA50: 10.9 - 7.74 pic.twitter.com/u0pKsdUr2W — Футбол в цифрах (@ru_stats) December 26, 2020

У "молодого Арсенала" пока много брака. Более мощные команды быстро накажут его. Даже в матче с "Челси" счет за несколько минут мог превратиться из 3:0 в 3:2, а то и 3:3 – хотя "пенсионеры" ничего не изменили в своей игре. Говорить о возрождении "канониров" рано. Мы не знаем, продолжит ли Микель Артета игру с четырьмя защитниками и молодежью в основе. Мы не знаем, способна ли эта команда провести хотя бы два хороших матча подряд. Даже тренер не уверен, что дальше будет легче – в послематчевом интервью к словосочетанию "поворотный момент" Артета добавил слово "надеюсь". В конце концов, одного только изменения тактики для возвращения в топ мало – "Арсеналу" необходима еще и качественная работа руководства. "Канониры" страшно проигрывают большим клубам в подходе к комплектации состава, работе на рынке и оперативности решений – лондонцы переплачивают без учета интегрированности новичков в состав (Пепе, Виллиан) дают новые контракты возрастным футболистам (Давид Луис, Обамеянг) и опрометчиво продают истинно ценные активы (Мартинес, Ивоби). Кроме того, клуб сильно зависит от агентов и проигрывает в борьбе за коммерческие доходы.

Лэмпард разочаровывает

Фрэнк Лэмпард точно чувствовал, что неудачи в ближайших поединках Boxing Day очень вероятны, поэтому была подготовлена ​​железная отмазка – у "пенсионеров" аж два матча всего за 48 часов. Впрочем, фактический разгром от молодых резервистов 15-й команды АПЛ обесценивает все критические стрелы главного тренера "Челси". Тем более, что это уже третье поражение в четырех последних поединках чемпионата, между которыми у "синих" было достаточно времени для отдыха. Сама по себе игровая яма не удивляет. У "Челси" несколько разбалансирован состав с большим количеством молодежи, поэтому после 11 туров без поражений спад был ожидаемым. Проблема заключается в удивительных тактических ходах и определенной деградации атаки – Вернера, например, запихнули на фланг, откуда он не забивает уже в десяти матчах подряд (это его худшая серия за четыре года), Хаверц вообще не интегрировался, Жоржиньо дважды за сезон не забивает пенальти, а за весь матч против "Арсенала" команда не придумала ни одной интересной атаки. Формально у "Челси" на Эмирейтс было преимущество по врываниям и передачам в штрафную, однако де-факто большая часть из них связана с фланговыми передачами. Почти все реальные моменты лондонцев произошли после подач и прострелов, а в целом команда провела аж 26 кроссов с игры – ни одна другая команда в этом сезоне не сделала столько кроссов в матче против "Арсенала". Это приносило определенную остроту, однако безумная банальность удивляла. У "Челси" куча футболистов с высоким интеллектом для тонкой работы, но тонко коллектив не играл. Это – тренерский провал.