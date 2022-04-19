Артета высказался о будущем Ляказетта в "Арсенале"

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Артета высказался о будущем Ляказетта в "Арсенале"

Фото: твиттер Александра Ляказетта/Автор неизвестен

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился мнением о будущем в команде французского нападающего Александра Ляказетта, контракт которого истекает ближайшим летом.

"Александр сам примет решение по своему будущему. Мы договорились обсудить его новый контракт летом. Сейчас он должен помогать команде. Ему необходимо отрабатывать соглашение", - приводятся слова Артеты на официальном сайте клуба.

В нынешнем сезоне 30-летний Ляказетт провел за "Арсенал" 31 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.

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