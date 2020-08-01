Артета высказался о будущем Обамеянга в "Арсенале"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, что думает о будущем Пьера-Эмерика Обамеянга.
Ранее футболист помог "канонирам" обыграть "Челси" (2:1), оформив дубль.
"Он знает, что я думаю о нем. Хочу строить вокруг него команду. Думаю, он хочет остаться, нужно только уладить детали.
"Арсенал" находится на правильном пути, Обамеянг - важная часть нашего плана. Все в клубе его любят. Надеюсь, он продолжит играть в нашей команде", - цитирует Артету BBC.
Соглашения Обамеянга с "Арсеналом" рассчитано до 2021 года.
А еще: Микель Артета выиграл 1-й трофей в роли главного тренера| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|27
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|40
|8
|Вулверхэмптон
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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|20
|Норвич Сити
|27
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