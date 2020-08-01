Артета высказался о будущем Обамеянга в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, что думает о будущем Пьера-Эмерика Обамеянга.

Ранее футболист помог "канонирам" обыграть "Челси" (2:1), оформив дубль.

"Он знает, что я думаю о нем. Хочу строить вокруг него команду. Думаю, он хочет остаться, нужно только уладить детали.

"Арсенал" находится на правильном пути, Обамеянг - важная часть нашего плана. Все в клубе его любят. Надеюсь, он продолжит играть в нашей команде", - цитирует Артету BBC.

Соглашения Обамеянга с "Арсеналом" рассчитано до 2021 года.

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