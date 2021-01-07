Артета высказался о будущем Озила

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Артета высказался о будущем Озила

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился мнением о будущем немецкого полузащитника команды Месута Озила.

"Что-то произойдет лишь в том случае, если предложение устроит всех. В противном случае Озил не покинет "Арсенал". Нам нужно принять решение, чтобы определиться, заявить ли его на вторую часть сезона. Месут был важным игроком для "Арсенала" в последние годы. Мы должны сделать выбор", - приводит слова Озила

Напомним, что "Арсенал" не заявил 32-летнего Озила на первую часть сезона. Контракт игрока с английским клубом действует до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что хавбек договорился о переходе в "Фенербахче".

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