Артета высказался о Мартинелли

Фото: инстаграм Мартинелли/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета высказался о бразильском нападающем команды Габриэле Мартинелли.

"Он невероятно усердно тренируется, всегда готов делать больше, и он не боится рисковать — это то, что мне в нём нравится.

Конечно, невозможно постоянно играть на максимуме, это не очень эффективно, потому что ты выгоришь через несколько минут и затем просто будешь бегать по полю, неправильно читая разные ситуации. Габи в этом плане прогрессирует. Мы хотим, чтобы он так продолжал, при этом не теряя страсти, энергии и способности влиять на игру", — цитирует Артету Sky Sports.

В нынешнем сезоне Мартинелли сыграл 11 матчей в АПЛ, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

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