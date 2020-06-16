Артета высказался о продлении контракта с Обамеянгом
Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета верит, что клубу удастся убедить нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга подписать новый контракт.
"Я много общался с самим Пьером, его семьей и агентом. Абсолютно уверен, что в итоге мы сможем договориться. Клуб должен доказать Обамеянгу, что продление соглашения - это правильный шаг в его карьере. Для этого ему нужно чувствовать собственную значимость и понимать перспективы команды. Я очень доволен его игрой и поведением. У нас с ним очень хорошие отношения, и мы можем многое обсудить тет-а-тет. Думаю, Обамеянг всем доволен в клубе", - приводит слова испанского тренера Sky Sports.
Напомним, что действующий контракт между сторонами истекает по окончании следующего сезона.
30-летний Обамеянг выступает за "Арсенал" с января 2018 года, сыграл 97 матчей, забил 61 гол и сделал 13 ассистов.
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