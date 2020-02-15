Артета высказался о прогрессе "Арсенала" после его назначения

Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился мыслями об игре своей команды и выразил надежду, что результаты "канониров" в ближайшее время улучшатся.

"Арсенал" прогрессирует быстрее, чем я ожидал. Оказавшись здесь, я столкнулся с проблемами, о существовании которых даже не подозревал. Пока мы выиграли не слишком много матчей, но я знаю причины этого - есть много факторов. Нам нужно быстро начать побеждать. Следующие две-три недели будут определяющими в плане того, где мы окажемся в конце сезона и сможем ли бороться за место в еврокубках", - приводит слова Артеты Goal.com.

По итогам 25 туров "Арсенал" занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 31 очко. От зоны еврокубков столичная команда отстаёт на 5 баллов.

37-летний Артета возглавил "пушкарей" 20 декабря, заключив контракт до лета 2023 года.

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