Артета высказался о шансах "Арсенала" на чемпионство

Фото: инстаграм "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Микель Артета оценил шансы клуба на победу в АПЛ.

"Прошло уже очень много времени. Однако у нас есть пример "Ливерпуля". Мы знаем, насколько долго он не становился чемпионом Англии, так что все возможно, нет ничего недостижимого. Я всегда настроен позитивно насчет возможностей добиться чего-то, реализовать мечту. Такова должна быть наша цель. Клуб добивался успеха в прошлом, и мы хотим добиться его снова", - приводит слова Артеты Football.London.

Последний раз "Арсенал" становился чемпионом в 2004 году. Между двумя последними чемпионствами "Ливерпуля" прошло 30 лет (1990 и 2020 годы).

В текущем сезоне после 7 туров "Арсенал" идет в АПЛ на 11-м месте.

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